Von Mitte Juli bis Mitte August wird das Areal unter der Druckmaschine auf der Kokerei wieder zum Freiluftkino. Auf dem Programm stehen Klassiker und Kino-Highlights aus den letzten Jahrzehnten wie „Monster AG“ am 14. Juli, „Men in Black“ in der darauffolgenden Woche oder „Die Reifeprüfung“ am 11. August, jeweils ab 21 Uhr. Tickets können unter 0180 6050400 (kostenpflichtig) oder online vorbestellt werden. Darüber hinaus sind sie an allen Vorverkaufsstellen und im Besucherzentrum Ruhr in der Kohlenwäsche erhältlich.​