Kostenpflichtiger Inhalt: Reptilien, Rätsel und Radtouren : Zehn tolle Tipps fürs Wochenende in NRW

Im Bergischen Land geht es mit dem Rad auf alten Bahntrassen durch malerische Landschaften. Foto: Technische Betriebe Velbert Böker

Düsseldorf In der Corona-Krise ist der Veranstaltungsbetrieb in den Städten in Nordrhein-Westfalen weiterhin eingeschränkt. Dennoch gibt zahlreiche Möglichkeiten, ein tolles Wochenende zu erleben. Wir geben Tipps für Aktivitäten.