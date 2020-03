Noch nichts vor? : Tipps fürs Wochenende in NRW während der Corona-Krise

Tipps fürs Wochenende in NRW während der Corona-Krise

Düsseldorf Eigentlich stellen wir fürs Wochenende zehn Tipps und Termine aus der Region zusammen, doch die eignen sich für die Corona-Krise nicht. Deshalb an dieser Stelle ein paar Ideen für die nächste Zeit.

Da die meisten Einrichtungen bis mindestens nach Ostern geschlossen bleiben, steht das normale Leben fast still. Zumindest in der offline-Welt. Wir haben für Sie zehn Tipps zusammengestellt, wie Sie mit ihren Kindern, zu zweit oder allein die kommenden Tage gestalten können.

Bastelideen vom Kinderkunsthaus

Das Kinderkunsthaus in München ist eine Kreativwerkstatt, in der Kinder und Erwachsene mit traditionellen und modernen Gestaltungstechniken aktiv werden können. Die Bastelideen dazu gibt es online. Auf ihrem Instagram Profil laden sie täglich kreative Tipps hoch, die ganz einfach nach gemacht werden können. Mehr Details zu den Bastelideen für Kinder finden Sie hier.

Autokino in Essen

Eine Freizeit-Aktivität bleibt von den ganzen Corona-Maßnahmen verschont: Das Autokino. Zwar ist der Kinobesuch nur noch mit maximal zwei Personen pro Auto erlaubt, aber er ist möglich. Auch die eigenen Kinder dürfen mit. Dennoch gibt es Regelungen: Die Snackbar ist zum Beispiel geschlossen. Auch der Verleih von Radios und Heizlüftern ist zur Zeit nicht möglich. Alle weiteren Informationen zum Autokino in Essen finden Sie hier.

Das sind die besten Serien bei Netflix, Sky und Co.

Fit bleiben in der Corona-Krise

Kinderprogramm und Lerninhalten im Ersten

Sport für Kinder auf YouTube

Auch die Sportstätten sind von der Schließung betroffen. Daher entfällt in den Sportvereinen der Spiel- und Trainingsbetrieb. Der Basketballverein ALBA Berlin bietet auf YouTube unter „ALBA tägliche Sportstunde“ verschiedene Sportübungen für Kinder an. In der Zeit von 9 bis 9.30 Uhr gibt es ein Programm für Kita-Kinder. Um 10 Uhr läuft eine 45-minütige Sportstunde für Grundschul-Kinder und ab 11 Uhr gibt es dann Sportunterricht für Oberschul-Kinder. Alle Videos zu den aktuellen Sportstunden finden Sie hier.