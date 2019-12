Kostenpflichtiger Inhalt: Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Das China-Light-Festival lässt den Kölner Zoo erstrahlen. (Archivbild). Foto: Eppinger

Düsseldorf Noch nichts vor am Wochenende? Wir haben zehn Tipps aus der Region zusammengestellt. Winterjazz in Köln, Wintermärchen in Dormagen oder verliebte Außerirdische in Solingen - wir haben einige Vorschläge.