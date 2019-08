Kostenpflichtiger Inhalt: Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Die German Castle Con auf Schloss Burg ist das Nachfolge-Event der Medieval Fantasy Convention. Es werden einige Fantasy-Promis erwartet auch aus „Game of Thrones“. Foto: Guido Radtke

Düsseldorf Fantasy-Promis in Solingen, die Gamescom in Köln und Beer und Burger in Duisburg – am Wochenende kann man in NRW viel erleben. Wir haben zehn Tipps zusammengestellt.