Kostenpflichtiger Inhalt: Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

In Köln endet die Freibad-Saison in Dünnwald mit einem Hundeschwimmtag. (Archivfoto). Foto: Köhlen, Stephan (TEPH)/Köhlen, Stephan (teph)

Düsseldorf Noch nichts vor am Wochenende? Wir haben zehn Tipps aus der Region zusammengestellt - vom Hundeschwimmen in Köln über Autoscooter fahren auf der Kirmes in Haan bis hin zum Elektro-Festival in Düsseldorf ist jede Menge los in NRW.