Kostenpflichtiger Inhalt: Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Foto: New Fall Festival Julien Baker spielte 2017 auf dem New Fall Festival in Düsseldorf.

Düsseldorf Noch nichts vor am Wochenende? Wir haben zehn Tipps aus der Region zusammengestellt - von der Herbstkirmes in Düsseldorf bis hin zur Techno-Party in Düsseldorf ist jede Menge los in NRW.