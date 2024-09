Saison endet bald Diese Freibäder in NRW bleiben länger geöffnet

Trotz vielerorts noch sommerlicher Temperaturen endet die Saison in den Freibädern in Nordrhein-Westfalen so langsam. Viele Bäder öffnen am Sonntag zum letzten Mal in diesem Jahr. Einige der Freibäder in NRW haben wegen des bislang anhaltend sommerlichen Wetters die Badezeit aber noch ein wenig verlängert, wie eine Abfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.