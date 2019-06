Sommer, Sonne, Strand : Das sind die schönsten Strandbars in NRW

Die Seaside Beach Bar am Baldeneysee in Essen sorgt für karibische Atmosphäre mitten in NRW. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Der Sommer hat NRW fest im Griff – und am Wochenende soll es mit mehr als 30 Grad wieder sehr warm werden. Gut aushalten lässt es sich dabei in Strandbars – die es nicht nur an Badeseen, sondern auch in der Stadt gibt.

Bis zum Meer ist es weit, die nächste Strandbar ist oft nicht weit. Ein Überblick der schönsten Beachclubs in NRW.

Treibsand, Haltern am See 1,5 Kilometer Sandstrand hat der Silbersee II zu bieten. Am Foodtruck gibt es Gegrilltes für Fleischliebhaber und Vegetarier. Cocktails gibt es für rund sechs Euro. An Schönwettertagen kostet das Strandbad 3 Euro Eintritt (Kinder unter sechs Jahren frei), Parken kostet 3 Euro. Adresse: Zum Vogelsberg, 45721 Haltern am See.

Strand im Häusermeer, Haan Mitten in der Haaner Innenstadt baut eine Bürgerinitiative zum inzwischen zwölften Mal einen Strand auf, mit 150 Tonnen Sand, Sportfeld, Liegestühlen und Bühnenzelt, in dem regelmäßig Bands auftreten. Los geht es am 6. Juli, Adresse: Neuer Markt, 42781 Haan.

Coconut Beach, Münster 650 Tonnen Quarzsand, Palmen und ein Pool sorgen am Stadthafen 2 für Strandatmosphäre. Abends legen DJs auf, am Wochenende wird bis tief in die Nacht gefeiert. Ein Highlight ist das „Nah am Wasser“ am 13. Juli (Tickets ab 45 Euro). Bei schönem Wetter ist der Beach wochentags ab 15.30 Uhr geöffnet, am Wochenende ab 13 Uhr, Adresse: Am Hawerkamp 29a, 48155 Münster.

Sommer in der Stadt, Kalkar Seit dem 14. Juni hat auch Kalkar einen Beachclub auf dem historischen Marktplatz. Dort gibt es Drinks, einen Spezialitäten-Imbiss und eine Bühne, auf der Konzerte stattfinden. Am 5. Juli kann bei der „Offenen Bühne“ jeder zeigen, was er kann, am 6. Juli gibt es ein Beachvolleyballturnier. Montags und dienstags ist Ruhetag, am 14. Juli ist Schluss, Adresse: Markt, 47546 Kalkar.

MonStrand, Monheim Am Monberg, einem künstlichen Hügel direkt am Rhein, gibt es eine Strandbar mit Loungebereich, Strandkörben und Sonnensegel. Dazu werden Cocktails und Streetfood serviert. Manchmal finden Hochzeiten statt, am besten vorher auf der Homepage monberg.de informieren. Parken ist kostenlos, Adresse: Rheinpromenade 5, 40789 Monheim am Rhein.

Seehaus, Langenfeld Am Baggersee bei Langenfeld kann man nicht nur Wassersport betreiben, sondern auch entspannt im Liegestuhl die Füße in den Sand graben. Das Seehaus hat sich auf Craft Beer spezialisiert – am 29. Juni gibt es sogar eine „Bierprobe“. Adresse: Baumberger Straße 88, 40764 Langenfeld.

OMS Beachclub, Hürth 6000 Tonnen weißer Sand: Südlich von Köln gibt es direkt am Otto-Maigler-See für „Ibiza-Feeling vor der Haustür“. Der Eintritt kostet 4,50 Euro, Parken 3 Euro. Ab 19 Uhr ist der Eintritt kostenlos, dafür beträgt der Mindestverzehr 3,40 Euro. Das Besondere: Gäste können bis zum Sonnenuntergang schwimmen – das Wasser ist abends beleuchtet. Am Wochenende legen DJs auf. Adresse: Schnellermaarstraße, 50453 Hürth.

Evita Beach, Grevenbroich Der Beachclub mit Südseeflair liegt direkt an der Erft. Sportbegeisterte können sich beim Beachvolleyball austoben, auch Familien sind willkommen. Besonderes Highlight ist das Festival „Rock this Town“ am Samstag, 28. Juni. Der Club hat freitags von 15 bis 24 Uhr geöffnet und samstags und sonntags von 14 bis 24 Uhr bzw. 22.30 Uhr, Dienstag bis Donnerstag ab 17.30 Uhr. Adresse: Am Flutgraben, 41515 Grevenbroich.

Seaside Beach Baldeney, Essen Auf dem idyllischen See ist an warmen Tagen viel los, doch im Beachclub am Ufer wartet Entspannung im sandigen Idyll. Neben dem 250 Meter langen Strand gibt es im Seaside Beach eine Minigolfanlage und einen Schwimmbereich. Bei gutem Wetter ist der Beach täglich ab 10 Uhr geöffnet (4 Euro Eintritt). Adresse: Freiherr-vom-Stein-Str. 384, 45133 Essen.

Beachclub, Krefeld Neben der Chillout Area mit Pool lockt der Beachclub auch mit seinem Sportangebot (Handball oder Fußball im Sand). Der Club ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, die Bar am Wochenende ab 12 Uhr und unter der Woche ab 16 Uhr. Eintritt in den Club und Parken ist kostenlos. Adresse: Löschenhofweg 70, 47829 Krefeld.

Strandbar, Bonn Die hippe Location am Rhein lockt vor allem kostenlosen Open Airs, bei denen namhafte DJs auflegen. Bei schönem Wetter ist die Strandbar jeden Tag ab 14 Uhr geöffnet. Kostenlose Parkplätze sind in der Nähe, der Eintritt ist frei. Adresse: Karl-Duwe-Straße, 53227 Bonn.