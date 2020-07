Tour durch 19 Städte : Ausstellungsschiff „MS Wissenschaft“ macht Halt in der Region

Münster An Bord des 100 Meter langen Frachtschiffs des Bundesforschungsministeriums wird die Ausstellung „Bioökonomie“ gezeigt, wie die Initiative „Wissenschaft im Dialog“ in Münster mitteilte.

Das Forschungs- und Ausstellungsschiff „MS Wissenschaft“ hat am Donnerstag in Münster seine diesjährige Tour durch 19 deutsche Städte gestartet. An Bord des 100 Meter langen Frachtschiffs des Bundesforschungsministeriums wird die Ausstellung „Bioökonomie“ gezeigt, wie die Initiative „Wissenschaft im Dialog“ in Münster mitteilte. Die Schau zeige, wie eine nachhaltige Wirtschaft auf Grundlage erneuerbarer Ressourcen gestaltet werden könne. Das Ausstellungsschiff tourt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch Deutschland. Haltepunkte der Ausstellung sind unter anderem in Koblenz, Frankfurt am Main und Mannheim.