Frühling genießen Zehn Tipps für kostenlose Ausflüge in NRW

In der Kölner Flora, die neben dem Zoo in Riehl liegt, kann man durch eine Palmenallee spazieren, aber vor allem mehr als 10.000 teils exotische Pflanzen sehen. Der Botanische Garten ist mit Springbrunnen und schön angelegten Beeten, Alleen und Gewächshäusern eine Oase, die eigentlich mitten in der Stadt liegt. Geöffnet von 8 Uhr bis Sonnenuntergang.