NRW: 10 Tipps für Ausflüge und Veranstaltungen am Wochenende

Düsseldorf Sie wissen noch nicht, was Sie am Wochenende machen wollen? Wir haben zehn Tipps für Ausflüge in unserer Region. Mit dabei ist unter anderem ein Ausflug in die Welt der Ritter.

Griechenland-Festival in Düsseldorf

Im vergangenen Jahr feierte das Griechenland-Festival Premiere in der Düsseldorfer Innenstadt, am Samstag kommt es zur zweiten Auflage. Wer schon immer mal was über das beliebte Urlaubsland erfahren wollte, ist hier genau richtig. Das Fest zieht sich über vier Tage, am Samstag stehen Präsentationen der Regionen Epirus und Peloponnes auf dem Programm. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos zum Griechenland-Festival gibt es hier!

Ausstellung „Die Deutschen und ihre Mythen seit 1945“ in Bonn

Rund 900 Objekte aus der Zeit nach 1945 sind in dieser Ausstellung im Haus der Geschichte in Bonn zu begutachten. Hier lernt man viel über die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg. In Erzählungen aus Ost- und Westdeutschland wird die Frage geklärt, was eigentlich typisch deutsche Mythen sind und ob unsere Nation wirklich aus Umweltschützern und Fußballgöttern besteht. Alle, die sich für Deutschland und seine Geschichte interessieren, sollten hier vorbeischauen. Die Ausstellung läuft noch bis zum 14. Oktober. Mehr Infos zur Ausstellung gibt es hier.

China zu Gast im Kreismuseum Zons

Die aktuelle Ausstellung im Kreismuseum Zons trägt den Namen „Von Schmetterlingen und Drachen“. Das Besondere daran: Sie ist sehr farbenfroh und zeigt kunstvoll gestaltete Textilien chinesischer Bergvölker, die man sonst kaum zu Gesicht bekommt. Am Sonntag ist Internationaler Museumstag, deshalb bietet das Museum Zons spezielle Führungen und Mitmach-Aktionen an. Vorbeischauen lohnt sich, vor allem, weil er Eintritt an diesem Sonntag frei ist. Mehr Infos zur Ausstellung im Museum Zons gibt es hier!

Flohmarkt Alte Feuerwache in Köln

Ein Geheimtipp für alle Fans von Trödelmärkten. Auf dem Hof des alten Backsteingebäudes in der Domstadt werden am Sonntag von 8 bis 17 Uhr allerlei Dinge angeboten, die man für den Alltag braucht - oder auch nicht. Denn auch viele Kuriositäten gibt es hier zu kaufen. Es kann sogar passieren, dass der ein oder andere Promi auf dem Flohmarkt zu sehen ist - auch hinter den Ständen. Mehr Infos zum Flohmarkt an der Alten Feuerwache gibt es hier!

Hofgarten-Konzert in Düsseldorf

An 19 Sonntagen wird im Düsseldorfer Hofgarten wieder Musik unter freiem Himmel gemacht. Den Anfang der Hofgartenkonzerte machen die Swinging Fanfares mit den Schülern der Big Band des Humboldt-Gymnasiums am Sonntag. Die Swinging Fanfares treten mehr als 200 Mal im Jahr auf - auf Schützenfesten, im Karneval oder auf Galas und Messen. Das Programm besteht aus eigenen Stücken sowie bekannten Hits. Ab 11 Uhr wird der Hofgarten am Sonntag in eine Open-Air-Konzertfläche verwandelt. Der Musikpavillon steht in der Nähe der Jägerhofallee, der Eintritt ist frei. Mehr Informationen zu den Hofgarten-Konzerten gibt es hier!

40. Maimarkt in Kaarst

Der Maimarkt in Kaarst hat Tradition. Am Muttertag wird rund um das Rathaus zum 40. Mal ein buntes Familienfest gefeiert. Die ISG Kaarst Mitte, die Werbegemeinschaft Rathaus-Arkaden und die Stadt Kaarst laden Bürger und Bürgerinnen ab 11 Uhr ein, teilzunehmen. Und natürlich kommen auf Kinder voll auf ihre Kosten: Ob im Kinderkarussell oder auf der Hüpfburg, für Abwechslung ist gesorgt. Ganz Mutige können sich auch am Bungee-Trampolin ausprobieren. Auch der Einzelhandel hat an diesem Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr Infos zum Maimarkt in Kaarst gibt es hier!

Wein- und Musikfest in Xanten

Auf dem Xantener Marktplatz bieten über das gesamte Wochenende mehrere Weingüter aus den Regionen Rheinhessen, Nahe, Pfalz und Mosel-Saar-Ruwer ihre edlen Tropfen zur Verkostung an. Bei Neben dem Probieren und Kennenlernen von Wein und Winzern gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Ein Muss für alle Weinfreunde.

Bierbörse in Borken

Von Vatertag bis Muttertag findet die vierte Bierbörse auf dem Marktplatz und der Kapuzinerstraße in Borken statt. Mehr als 300 Biervariationen aus Deutschland und aller Welt stehen zum Probieren bereit. Neben den klassischen Sorten wie Pils und Weizen gibt es auch Kirschbier aus Belgien oder Tiger Bier aus Singapur. Mehr Infos zur Borkener Bierbörse gibt es hier!

Street Food & Music Festival in Wuppertal

Ebendalls von Vatertag bis Muttertag findet auf dem Laurentiusplatz in Wuppertal ein Street-Food-Festival statt. Eine große Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten in unterschiedlichen Food Trucks, exotische Cocktails und ein Musikprogramm laden zum Verweilen ein. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie: Dann warten eine Hüpfburg und Kinderschminken darauf, in Anspruch genommen zu werden. Mehr Infos zum Street-Food-Festival in Wuppertal gibt es hier!

Ritterspiele der Georgs-Ritter in Solingen

Seit 25 Jahren gibt es sie, die Ritterspiele der Georgs-Ritter auf Schloss Burg in Solingen. Und auch in diesem Jahr treffen sich die Ritter in ihren prächtigen Rüstungen und Kostümen wieder, um den Gästen das Lagerleben aus dem Mittelalter näher zu bringen. Die Schausteller entführen die Zuschauer in die Zeit der Ritter und Edeldamen. Bei Zweikämpfen mit der Axt, dem Schwert oder dem Morgenstern kommt es zu atemberaubender Action. Wer das nicht verpassen will, kann am Donnerstag, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr dabei sein. Der Eintritt kostet 6,50 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen vier Euro. Mehr Infos zu den Ritterspielen in Solingen gibt es hier!

