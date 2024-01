Promi-Darts-WM 2024 Darts-Stars spielen in Düsseldorf mit Promis

Wenn Weltmeister Luke Humphries ein Team mit Jürgen Milski bildet und Gerwyn Price seine Spielpartnerin Verona Pooth zum Erfolg führen will, dann ist klar: Es ist wieder Promi-Darts-WM. Traditionell wenige Tage nach der tatsächlichen Weltmeisterschaft in London steigt am Samstagabend (20.15 Uhr/ProSieben) in Düsseldorf die sechste Ausgabe der TV-Sendung. Humphries/Milski und Price/Pooth bilden dabei zwei der insgesamt sechs Teams.