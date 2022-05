Tipps für NRW : Ausflüge, Geschenk und kleine Überraschungen zum Muttertag

Düsseldorf Der zweite Sonntag im Mai ist für alle Mütter in Deutschland jedes Jahr ein ganz Besonderer - wir feiern Muttertag. Welche Bräuche gibt es, und mit welchen Ideen und Tipps wird der Tag garantiert ein Erfolg?

In diesem Jahr fällt der Muttertag auf den 8. Mai - der Brauch, am zweiten Sonntag im Mai die Mütter in den Mittelpunkt zu stellen, geht auf die amerikanische Frauenrechtlerin Anna Jarvis zurück. Um ihre Mutter zu ehren, die 1905 verstarb, und auf Probleme von Frauen aufmerksam zu machen, forderte sie einen Festtag für alle Mütter. 1914 erklärte US-Präsident Woodrow Wilson den zweiten Mai-Sonntag zum landesweiten Muttertag.

Einen Ehrentag nur für die Mutter gibt es fast überall. Allerdings unterscheiden sich hier die Traditionen und die Termine. In Frankreich beispielsweise wird der Muttertag nicht wie in Deutschland, Österreich, Schweiz und in den USA am zweiten Sonntag im Mai zelebriert, sondern am letzten Sonntag des Monats, in Spanien ist der 1. Mai der „Dia de la madre".