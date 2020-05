Nach Corona-Zwangspause : Auch Moviepark in Bottrop hat wieder geöffnet

Bottrop Lange Zeit waren die Freizeitparks geschlossen, obwohl die Saison eigentlich bereits begonnen hat. Die Corona-Pandemie hat einen unbeschwerten Ausflug dorthin unmöglich gemacht. Jetzt haben die zwei größten Freizeitparks in NRW wieder geöffnet – unter strengen Regeln.

Die zwei größten Freizeitparks in NRW – das Phantasialand und der Moviepark in Bottrop – öffnen am Freitag (10 Uhr) zum ersten Mal nach der Corona-Zwangspause. Unter strengen Hygienekonzepten darf nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern in die Freizeitparks eingelassen werden. Jeder Besucher muss mindestens eine, am besten aber zwei Masken dabei haben und sich ausnahmslos an die Abstandsregeln halten, wie die Freizeitparks auf ihren Internetseiten mitteilen.