Spektakel im Kreis Lippe Feuriges Kulturerbe - der Osterräderlauf in Lügde

Im lippischen Lügde hat es an Ostersonntag wieder mehrere Tausend Zuschauer zum Osterräderlauf gezogen. Mit Einbruch der Dunkelheit rollten sechs mit Stroh umflochtene und in Brand gesteckte Holzräder einen Berghang ins Tal der Emmer hinunter. Das Osterritual zur Begrüßung des Frühlings an der Landesgrenze zu Niedersachsen wird seit 2018 von der Unesco als Immaterielles Kulturerbe gelistet.