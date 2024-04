Gut für Laufstil und Bewegungsapparat Lauftrainerin gibt Tipps fürs Joggen

Joggen ist gesund und kann tatsächlich auch Spaß machen. Wer noch mehr Freude am Laufen haben will, sollte sich diese Übungen anschauen. Um Muskeln und Sehnen geschmeidig zu halten und für einen effizienten Laufstil, zeigt Lauftrainerin Bärbel Tauscher aus Vorst diese in unserer Bilderstrecke.

Beim „Knieheber“ zieht der Läufer während des Joggens die Knie besonders hoch nach oben.