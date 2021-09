Veranstaltung in Höxter : „Blühendes Gartenerlebnis“ - Baustart für die Landesgartenschau 2023

Höxter Wenn zur Landesgartenschau geladen wird, ist das Interesse groß - Hunderttausende Menschen kommen im Frühjahr und Sommer, um Blumen, Bäume und andere Pflanzen zu bewundern. Bis zur nächsten „Laga“ dauert es noch etwas, die Vorfreude ist aber schon jetzt da.

Mit großer Hoffnung auf eine Blumenpracht als Besuchermagnet: Für die nächste Landesgartenschau in NRW haben die Baumaßnahmen offiziell begonnen. Für die Veranstaltung in Höxter im Jahr 2023 kam es am Samstag zum symbolischen ersten Spatenstich, an dem auch Umweltministerin Ursula Heinen-Esser und Kommunalministerin Ina Scharrenbach (beide CDU) teilnahmen.