Schnitzen, Koch-Ideen oder Skulpturen Zu diesen Kürbis-Bauernhöfen lohnt sich ein Ausflug

2001 fing der Spargel- und Kürbishof Roelen in Jüchen mit 18 Kürbissorten an. Heute sind es mehr als 400, die die Betreiber nach eigenen Angaben anbauen. Das Gewicht der verschiedenen Zier- und Esskürbisse reiche von 0,2 bis 160 Kilogramm. Auf der Homepage des Hofs finden sich auch Rezeptideen. Wer die Früchte aus der Nähe bestaunen möchte, hat dazu beim Kürbisfest am Wochenende 17. und 18. September die Möglichkeit. Für die Veranstaltung kündigen die Betreiber Verkaufsstände, Rabattaktionen und Kürbisschnitzen an. Kürbisevents und -führungen können nach Absprache auch für Schulen, Kindergärten und andere Gruppen organisiert werden. Wer gerne auch zu Hause an Kürbissen schnitzen möchte, erhält das notwendige Werkzeug im Hofladen. Mehr Informationen unter www.spargelhof-roelen.de