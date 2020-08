Quellen, Kirchen, Bachtäler : Kraft tanken an Seelenorten im Sauerland

Brilon In Corona-Zeiten suchen Menschen nach Halt und Orientierung. Im Sauerland gibt es besondere Stätten, die Kraft geben und zur Besinnung anleiten - 43 Seelenorte im Land der tausend Berge.

Der beruhigende Klang des Wassers

Stille erleben die Besucher an den Almequellen. „Kommen Sie mit auf die andere Seite der Talaue bis zur Ruhebank. Dort können Sie die Quellen sogar hören“, verspricht Wolfgang Kraft. Da blubbert es beständig aus dem Untergrund. Aus 104 Quellen sprudeln bis zu 800 Liter pro Sekunde. Die Wasser bilden das Alme-Flüsschen, das von hier aus talwärts strömt und bei Schloss Neuhaus in die Lippe mündet.

Wallfahrt auf den Wilzenberg

Im Land der 1000 Berge - so ein Name für das Sauerland - spielt der Wilzenberg eine Sonderrolle. 685 Meter ragt er als Berg mit breitem Buckel in die Höhe. „Alle anderen Gipfel sind in Bergketten eingebunden“, sagt Hans-Robert Schrewe bei einer Tour auf den Wilzenberg. Schrewe war früher Beamter in Schmallenberg, heute bezeichnet er sich als Erzählpate vom Wilzenberg.