Empfehlungen abseits der Massen Diese kleineren Festivals in der Region wissen zu begeistern

Das „Eier mit Speck“ war gestern: zum mittlerweile zweiten Mal steht der NachfolgerKostenpflichtiger Inhalt „Da ist was im Busch“ in den Startlöchern. Das Festival findet vom 28. bis 30. Juli 2023 in Viersen statt. Bei der Premiere 2022 feierten rund 1200 Fans das neue Festival. Musikalisch überzeugt das Event mit bunter Vielfalt. Die Macher wollen sich nämlich auf kein Genre festlegen. Bestätigte Bands bisher sind: Rogers, Two and a Half Girl, Le Fly, Raum 27, March sowie Jaya the Cat. Tageskarten gibt es ab 39 Euro, Drei-Tages-Karten für 99 Euro.