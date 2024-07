Preise, Aktivitäten und mehr Auf diesen sieben Bauernhöfen in NRW können Sie Kindergeburtstage feiern

Jedes Jahr stellen sich viele Eltern die Frage: Wie feiern wir den Geburtstag des Nachwuchses? Wer keine Lust auf stickige Indoorspielplätze oder eine chaotische Wohnung hat, für den ist ein Geburtstag in der Natur genau das Richtige. Es gibt gleich mehrere Bauernhöfe in der Region, die organisierte Kindergeburtstage anbieten. Dort können die Kids verschiedene Tiere aus der Nähe sehen, füttern und streicheln. Die meisten Bauernhöfe bieten außerdem auch verschiedene Aktivitäten oder Programme an.