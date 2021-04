Karl-May-Spiele : Elspe-Festival wird noch nicht abgesagt

Elspe Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg sind für dieses Jahr schon abgesagt worden. In Elspe im Sauerland ist wartet man dagegen noch ab - und überlegt Strategien.

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein hatten am Dienstag mitgeteilt, dass sie auch dieses Jahr nicht stattfinden können. „Wir hatten gehofft, dass Winnetou in diesem Sommer zurückkehren kann, aber leider ist das nicht möglich“, teilte die Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH, Ute Thienel, mit. „Das Risiko wäre einfach viel zu groß.“ Premiere für das Stück „Der Ölprinz“ mit Alexander Klaws als Winnetou und Sascha Hehn in der Titelrolle soll nun am 25. Juni 2022 sein.