Kirmes trifft kirchliche Tradition In Paderborn wird neun Tage lang Libori gefeiert

Kirmesvergnügen und kirchliche Tradition: Zum großen Volksfest Libori werden in den kommenden neun Tagen wieder mehr als eine Million Besucher in Paderborn erwartet. Neun Tage lang feiern Stadt und Kirche gemeinsam ihren Schutzpatron mit einer Mischung aus großer Kirmes und kirchlichen Traditionen wie festlichen Prozessionen und Messen im Dom. Zum Auftakt der weltlichen Feierlichkeiten sticht der Bürgermeister der Stadt am Nachmittag ein Fass Bier an. Den Startpunkt der kirchlichen Zeremonien bildet die feierliche Erhebung des Goldenen Schreins mit den Gebeinen des Heiligen Liborius.