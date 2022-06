Preisvergleich : In diesen NRW-Städten ist der Freibad-Eintritt am günstigsten

Düsseldorf Ein Vergleich von Eintrittspreisen in 300 Freibädern in Deutschland zeigt: es gibt erhebliche Preisunterschiede. Auch in NRW lässt sich sparen, wenn man vielleicht nicht in der eigenen, sondern in der Nachbarstadt schwimmen geht. Ein Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Deutschland zahlt man als Erwachsener für den Besuch im Freibad durchschnittlich 4,57 Euro, das ermäßigte Ticket für Kinder, Schüler oder Studenten kostet hingegen nur 2,73 Euro. Das hat ein bundesweiter Preisvergleich von objego ergeben, der die Preise für ein Tagesticket von 300 Freizeitbädern in 80 Städten verglichen hat. In dieser Liste sind auch 28 Städte in NRW dabei - mit teils erheblichen Preisunterschieden. Wo lässt es sich also am günstigsten schwimmen?

Gleich vorneweg: Das günstigste Freibad in ganz Deutschland befindet sich leider nicht in NRW, sondern in Bremen. Dort kostet der Eintritt ins Freibad im Schnitt nur 1 Euro. Am tiefsten in die Tasche greifen muss man in Cottbus mit 9,25 Euro für einen Tagesbesuch. Nun aber zu NRW.

Das ist die Top Ten der günstigsten Freibäder in NRW:

Am teuersten in ganz NRW ist es tatsächlich in Gelsenkirchen mit ganzen 7,80 Euro für einen Erwachsenen pro Tag. Kinder, Jugendliche oder Schüler zahlen rund 5 Euro Eintritt. Wer einen Familienausflug ins Freibad plant, hat die Auswahl zwischen Mülheim an der Ruhr, Hamm oder Recklinghausen, denn dort gibt es günstige Tagestickets für Kinder und auch Familientarife.

(boot)