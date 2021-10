Trends beim Verkleiden : Diese Halloween-Kostüme sind dieses Jahr angesagt

Letztes Jahr „Haus des Geldes“, dieses Jahr „Squid Game“. Der Hype um Netflix-Serien und Videospiele schlägt sich immer mehr auch auf die Kostüme an Halloween und Karneval nieder. Wir stellen die beliebtesten Verkleidungen vor.

Ein roter Anzug, eine schwarze Gittermaske mit draufgemalten Playstation-Controller-Tasten, dazu ein Sturmgewehr. Fertig ist das Kostüm der Bösewichte aus der aktuell so erfolgreichen Netflix-Serie, das gerade in allen Geschäften und Online-Versandhäusern nachgefragt wird .

Die Trends zu Halloween werden seit einigen Jahren vor allem von der Medienwelt und ihren Figuren bestimmt – die Helden und Bösewichte der Filme, Serien und Videospiele. Es scheint fast so, als würden Streaming-Anbieter wie Netflix, Filmemacher großer Blockbuster und Spiele-Entwickler ihre Produkte so entwerfen, dass im Falle eines Hypes zusätzlich Merchandising an die Fans verkauft werden kann. Damit diese sich in die Gewänder ihrer Idole kleiden können.