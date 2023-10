„Halloween Horror Festival“ feiert Jubiläum Was es an Halloween im Movie Park zu erleben gibt

Mit den beiden neuen Horrorattraktionen „Final Stop“ und dem True Crime Horrohaus „Murder Museum – The Art of Killing“ kann man als Besucher des Halloween Specials in diesem Jahr rechnen. Auch mehr Entertainment wird geboten: Licht-Shows auf dem Horrorwood Boulevard, „The Conjouring“ in 4D, die Live Show „Madhouse - Insanity lives here“ und der Aufmarsch der Monster zum Auftakt eines jeden Eventtages. Von Gruselfilmen bis hin zu speziellen Gruselmenüs ist alles dabei.