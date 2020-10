Ideen für Corona-Alternativen : Gespenstergeschichten statt Klingelrundgang zu Halloween

Düsseldorf An Halloween als Hexen, Vampire oder kleine Zombies verkleidet um die Häuser ziehen und von Nachbarn Süßes verlangen – das NRW-Gesundheitsministerium rät wegen der Corona-Zahlen dringend davon ab. Aber welche Alternativen gibt es?

Sankt Martin wird in diesem Jahr nicht so sein wie gewohnt, der Karnevalsauftakt im November sowieso nicht – und auch im Hinblick auf Halloween am kommenden Samstag rät das NRW-Gesundheitsministerium dringend davon ab, unnötig Kontakt vor allem zu älteren Menschen aufzunehmen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.