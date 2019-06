Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Pfingstwochenende in NRW

Neues finden beim Bücherbummel in Düsseldorf. Foto: Lisa Kreuzmann

Düsseldorf Das Wochenende ist lang - und über Pfingsten ist jede Menge los in NRW: Ballonfestival in Bonn, Bücherbummel in Düsseldorf oder Unges Pengste in Korschenbroich - ein Überblick über die schönsten Veranstaltungen.

Unges Pengste in Korschenbroich

Am Samstag beginnt das größte Heimat- und Schützenfest in Korschenbroich. Bis Mittwoch finden beim Unges Pengste jeden Tag zahlreiche Programmpunkte statt, die die Bruderschaften für das Schützenfest zusammengestellt haben. Am Samstagabend ist ein großes Feuerwerk geplant, außerdem gibt es eine Kirmes, Konzerte und die großen Königsparaden. Weitere Informationen zu Unges Pengste in Korschenbroich gibt es hier.

Jazz Rally in Düsseldorf

Von Donnerstag bis Sonntag findet in Düsseldorf die Jazz Rally statt. Am Pfingstwochenende stehen mehr als 400 Musiker aus 28 Ländern auf der Bühne. Insgesamt umfasst das Programm rund 70 Konzerte verschiedener Musikstile. Details zur Jazz Rally in Düsseldorf finden Sie hier.

Santander Marathon in Mönchengladbach

Sportlicher Sonntag in Mönchengladbach: Etwa 2000 Teilnehmer werden nach Schätzung des Veranstalters am Sonntag beim Santander Marathon durch die Innenstadt von Mönchengladbach laufen: von Zehn-Kilometer-Strecke bis Marathon-Distanz. Neben Läufen speziell für Kinder gibt es einen Halbmarathon und einen Zehn-Kilometer-Durchgang für Inline-Skater.

Bücherbummel in Düsseldorf

Leseratten kommen von Donnerstag bis Montag in Düsseldorf auf ihre Kosten. Auf der Königsallee findet über Pfingsten der Bücherbummel statt. Es gibt Lesungen, ein spezielles Kinderlesezelt sowie Musik und Theater. Details zum Bücherbummel in Düsseldorf finden Sie hier.

Moers Festival in Moers

Eine Stadt verwandelt sich in eine riesige Bühne: In Moers wird von Freitag bis Montag das Moers Festival veranstaltet. Dabei spielen Musiker an vielen verschiedenen Orten in der Stadt. Es gibt eine Open-Air-Bühne, einen Händlermarkt und Festivalatmosphäre. Alles Wichtige zum Moers Festival gibt es hier.

„Kemnade in Flammen“ in Bochum

Am Pfingstwochenende findet von Freitag bis Montag das Open-Air-Fest „Kemnade in Flammen“ am Kemnader See in Bochum statt. Täglich treten dort unterschiedliche Musik-Acts auf, und es gibt Fahrgeschäfte für Jung und Alt sowie zwei Feuerwerke. Weitere Informationen zu „Kemnade in Flammen“ in Bochum finden Sie hier.

Pfingst-Spektakulum in Mülheim

In Mülheim an der Ruhr können Besucher von Samstag bis Montag eine Zeitreise ins Mittelalter unternehmen: Auf Schloss Broich und im MüGa-Park sind Heerlager aufgebaut, es werden Ritterspiele ausgetragen, sodass Mittelalter-Flair aufkommt. Zudem sorgen Märchenerzähler und Gaukler für die Unterhaltung. Details zum Pfingst-Spektakulum in Mülheim gibt es hier.

Flachsmarkt in Krefeld

Von Samstag bis Montag hat in Krefeld der Flachsmarkt rund um Burg Linn geöffnet. Handwerker und Künstler aus aller Welt demonstrieren vor Ort ihr Können und verkaufen ihre handgemachten Produkte. Für Kinder gibt es diverse Mitmach-Aktionen. Alle Infos zum Flachsmarkt in Krefeld finden Sie hier.

Ballonfestival in Bonn

Am Pfingstwochenende findet von Freitag bis Montag das elfte Ballonfestival in Bonn statt. Mehr als 30 Teams aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden werden ihre Ballons und Luftschiffe in der Rheinaue in die Luft steigen lassen. Informationen rund um das Ballonfestival in Bonn gibt es hier.

Kinderkulturfestival in Duisburg

Noch bis Sonntag läuft die 22. Auflage des Duisburger Kinderkulturfestivals. Seit 1998 sollen dort die kreativen und künstlerischen Fähigkeiten von Kindern gefördert werden. Auf dem Programm der Veranstaltung im Innenhafen stehen Theater, Workshops und Kunst. Details zum Kinderkulturfestival in Duisburg bekommen Sie hier.