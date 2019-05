Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Ein Feuerwerk ist in Bonn beim Fest „Rhein in Flammen“ zu sehen (Archivfoto). Foto: dpa/Volker Lannert

Düsseldorf Am Wochenende ist in NRW einiges los: In Wuppertal findet ein Mega-Marathon statt, in Düsseldorf wird Europa gefeiert und in vielen anderen Städten gibt es Kunst, Musik und Kulinarisches.

„Rhein in Flammen“ in Bonn

Am Samstag, 4. Mai, findet am Bonner Rheinufer „Rhein in Flammen“ statt. Ab etwa 18 Uhr wird dort der Himmel „in ein Farbenmeer getaucht“, verspricht der Veranstalter. Beleuchtete Schiffe und Feuerwerk locken tausende Besucher in die Stadt. Im Rheinauenpark gibt es außerdem musikalisches Programm mit den Bläck Fööss und Kasalla. Weitere Informationen finden Sie hier.

Europatag in Düsseldorf

Unter dem Motto „Ein Tag für mehr Europa“ feiert Düsseldorf am Samstag, 4. Mai, den Europatag. Von 11 bis 18 Uhr kann sich jeder auf dem Rathausvorplatz an zahlreichen Ständen über die EU und ihre Institutionen informieren. In Geschicklichkeit und Kraft können sich ältere Kinder im Climbing- und Tunnel-Anhänger des Stadtsportbundes üben. Für die Jüngeren gibt es Bastelangebote und Schminkaktionen. Zudem gibt es Streetfood-Stände aus verschiedenen Ländern, die die kulinarische Vielfalt Europas zeigen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rhein-Gin-Festival in Neuss

Mehr als 40 Hersteller bieten im Zeughaus in Neuss, Markt 42, eine große Auswahl an Gin- und Tonic- Getränken. Dazu gibt es Musik und andere Köstlichkeiten. Unter den Ausstellern sind auch Lokalmatadore, für die das Rhein-Gin-Festival ein kleines Heimspiel ist. Zu verkosten gibt es vom 3. bis 5. Mai unter anderem drei Gin-Produktionen aus dem Rhein-Kreis. Ihre Namen: „Dormagin“, „Bootsmann“ und „Wegesrand“. Die Veranstaltung am Samstag ist bereits ausverkauft, für Freitag (18 Euro) und Sonntag (15 Euro) sind noch Tickets erhältlich. Im Ticketpreis ist der Eintritt zur Veranstaltung enthalten, Getränke und Speisen sind kostenpflichtig. Mehr Infos gibt es hier.

Frühlingsfest in Dormagen

Dormagen begrüßt den Frühling mit einem Stadtfest und macht gleichzeitig auf die Europawahl aufmerksam. Los geht es am Samstag um 11 Uhr mit einer Aufführung des Jugendsinfonieorchesters, das die offizielle Europahymne anstimmt. Es folgen weitere internationale Musikstücke. Lebhaft wird der verkaufsoffene Sonntag, 5. Mai, mit Verkaufs- und Aktionsständen, die sich über die gesamte „Kö“ in Dormagen erstrecken. Darunter ist auch ein Büchertrödel und verschiedene Kunstaktionen. Weitere Infos gibt es hier.

„WHEW100“-Marathon in Wuppertal

Am Samstag wird in Wuppertal der „WHEW100“ veranstaltet. Dabei handelt es sich um einen Extrem-Marathon: 100 Kilometer über alte Bahntrassen und durch sieben Städte. Zuschauer müssen keinen Eintritt bezahlen. Details finden Sie hier.

Poetry Slam in Bottrop

Am Sonntag, 5. Mai, findet in Bottrop ein Poetry Slam statt. Im Filmforum in der VHS startet um 19 Uhr der literarische Wettbewerb. Vier Teilnehmer präsentieren ihre selbstgeschriebenen Texte. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt fünf Euro. Details zur Veranstaltung finden Sie hier.

„Art of Eden“ in Krefeld

Kunst- und Gartenliebhaber kommen am Wochenende in Krefeld auf ihre Kosten. Der Botanische Garten in Krefeld veranstaltet das Event „Art of Eden“. In den Grünanlagen werden Kunst- und Designstücke von Künstlern aus der Region präsentiert. Erwachsene zahlen sieben Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre kommen kostenfrei hinein. Infos zur Veranstaltung in Krefeld gibt es hier.

Orchester-Konzert im Maxhaus in Düsseldorf

Am Freitag, 3. Mai, ist das Bamesreiter-Schwartz-Orchestra im Maxhaus in Düsseldorf zu Gast und präsentiert das Programm „Entropia“. Im Bamesreiter-Schwartz-Orchestra musizieren Jazzmusiker des deutschsprachigen Raums. Unter der Leitung von Lukas Bamesreiter und Richard Schwartz soll eine Klangattraktion entstehen und einen Bogen von orchestralen Suiten über Chansons bis hin zu postmodernem Big-Band-Jazz spannen. Details finden Sie hier.

Comedy in Düsseldorf

Eigentlich wollte die sympathische Ruhrpott-Proletin Dat Rosi nur ein wohlverdientes Nickerchen machen. Doch dann erwacht sie in einer bizarren Welt voller irrsiniger Wunder und wunderbarem Irrsinn. Sie kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus, wie der Veranstalter verspricht. Die Comedy-Show findet am Samstag, 4. Mai, ab 20 Uhr statt. Tickets gibt es hier.

Schauspielhaus-Führung in Düsseldorf

Die Geschäftsführerin Claudia Schmitz führt durch das Düsseldorfer Schauspielhaus am Gustaf-Gründgens-Platz und gibt Auskunft zu Geschichte, Architektur und Stand der Bauarbeiten. Am Sonntag um 11 Uhr geht es los. Restkarten können Sie hier kaufen.

(mba/csr/ubg)