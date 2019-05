Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs (lange) Wochenende in NRW

Freundlich dreinblickende Eingangskontrolle beim Siegfriedspektakel in Xanten. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Düsseldorf Dank Christi Himmelfahrt ist das Wochenende für viele Menschen in NRW länger als sonst. Los ist auch eine ganze Menge: Römerspektakel, Rockfestival und Ritterspiele sind nur drei Höhepunkte.

Le Bloc in Köln

Wo früher Handwerksbetriebe waren, gibt es heute viele hübsche Modeboutiquen und Designgeschäfte: Im Belgischen Viertel in Köln findet am Samstag ab 12 Uhr zum elften Mal das Mode- und Designfestival „Le Bloc“ statt. Boutiquen haben geöffnet, es gibt Pop-Up-Stores, Modenschauen, DJ-Sets und Konzerte in den Geschäften. Rund um den Brüsseler Platz findet ein großes Nachbarschaftsfest statt. Designer lassen sich bei der Arbeit über die Schultern schauen. Models präsentieren die Mode der Boutiquen bei einer Schau auf dem Schulhof einer Grundschule. Es gibt eine Aftershowparty samt Konzert mit Alex Sternadl & Friends in der Bar „Zum scheuen Reh“, Venloer Straße, ab 17 Uhr. Auf der Terrasse wird das Champions-League-Finale gezeigt. Weitere Infos zum Le Bloc in Köln gibt es hier.

Way Back When in Dortmund

Bisher traten die Künstler des „Way Back When“ in verschiedenen Dortmunder Clubs auf. 2019 haben sich die Macher entschlossen, das Indie-Festival erstmals an einem Ort laufen zu lassen. Auftreten werden am Freitag und Samstag unter anderem Blood Red Shoes, Deerhunter, Temples, Money For Rope und L‘Aupaire. Tagestickets gibt es an der Abendkasse. Weitere Informationen zum „Way Back When“ in Dortmund gibt es hier.

Wandern im Galgenvenn

Erstaunlich, wie abwechslungsreich ein Wanderweg von 11,2 Kilometern sein kann. Die Route im Galgenvenn bei Kaldenkirchen an der Grenze zu den Niederlanden führt durch Wald und Heide, auf und ab, und wurde nicht ohne Grund 2016 vom „Wandermagazin“ auf den zweiten Platz der schönsten Wanderwege Deutschlands gewählt. Weitere Informationen zur Wanderung und zu Parkplätzen gibt es hier.

Museumsmeilenfest in Bonn

Gleich zwei Tage lange feiert die Bonner Museumsmeile das Museumsmeilenfest mit einem speziellen Programm für Kinder. So widmet sich das Haus der Geschichte am Samstag und Sonntag dem Thema „Spielen“ und bietet unter anderem Blindenfußball und einen Bobby-Car-Parcours an. Auch das Museum Koenig, das Kunstmuseum, die Bundeskunsthalle und das Deutsche Museum beteiligen sich. Der Eintritt ist frei. Informationen zum Programm des Museumsmeilenfests in Bonn gibt es hier.

Foto: Thomas Berns 29 Bilder Sehenswürdigkeiten in NRW - unsere Top 10.

Ausstellung „Fashion Material“ in Bocholt

Der Berliner Künstler Stephan Hann hat für die Ausstellung „Fashion Material“ im Textilwerk Bocholt Mode aus Material geschneidert, das normalerweise schnell im Müll landet - Plastiktüten, Telefonbuchseiten oder Videobänder. Damit will er auch zum Nachdenken über unsere Konsumgesellschaft anregen. Hann ist gelernter Herrenmaßschneider und Modedesigner. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 4 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahren ist er frei. Weitere Informationen zu „Fashion Material“ in Bocholt gibt es hier.

Eselrock in Wesel

Seit 2008 bietet das Rockfestival „Eselrock“ in Wesel eine Bühne für etablierte Künstler und regionale Nachwuchsbands. Knapp 10.000 Besucher werden wohl auch am Freitag und Samstag wieder in der Innenstadt zusammenkommen, um sich Bands wie Kasalla, Monsters Of Liedermaching und Bosse anzusehen. Der Eintritt ist frei. Camping ist leider nicht möglich. Weitere Informationen zum Eselrock in Wesel gibt es hier.

„Neuss karibisch“ in Neuss

Am weißen Sandstrand im Liegestuhl mit einem fruchtigen Cocktail in der Hand – da kommen Bilder des vergangenen Sommerurlaubs wieder in den Sinn. Dabei muss man dafür nicht weit weg fahren, denn bis Sonntag kommt die Karibik in die Neusser Innenstadt. 100 Tonnen Sand werden dafür auf dem Marktplatz und Freithof aufgeschüttet. Dazu gibt es Verkaufsstände, Food-Trucks und eine Cocktail-Bar. Reggae, Salsa und Mamboklänge runden den Besuch ab. Für Samstag ist ein Beach-Volleyball-Turnier geplant. Weitere Informationen zu „Neuss karibisch“ finden sich hier.

Ritterspiele auf Schloss Burg

Jedes Jahr an Christi Himmelfahrt schlagen die Georgs Ritter auf Schloss Burg in Solingen ihr Lager auf, um im Brunnenhof ein neues historisches Schauspiel zu präsentieren – Ritterkämpfe inklusive. Das aktuelle Stück für die ganze Familie trägt den Titel „Jungritter und Burgdrachen“. Zwischen den Aufführungen am Donnerstag und Sonntag (11, 14 und 16 Uhr) sowie Samstag (12 und 15 Uhr) können die kleinen und großen Besucher auch selbst einmal ein Schwert in die Hand nehmen und mit den Rittern in ihren Kettenhemden und Gewändern Fotos machen. Der Eintritt kostet 7,50 Euro (Erwachsene), 4,50 Euro (Kinder) oder 22 Euro (Kleingruppen). Weitere Informationen zu den Ritterspielen finden Sie hier.

Siegfriedspektakel in Xanten

Xanten erinnert am langen Wochenende wieder an Siegfried, den Drachentöter. Handwerker und Kaufleute haben in der Stadt ein mittelalterliches Dorf aufgebaut. Ritter treten täglich mehrmals im Lanzenstechen gegeneinander an, und Räuber versuchen, den berühmten Schatz der Nibelungen zu stehlen, können aber den Drachen Fangdorn nicht bezwingen. Außerdem treten Musikbands, Puppenspieler, Gaukler und ein Falkner auf. Das Siegfriedspektakel findet von Donnerstag bis Sonntag statt und ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Das Programm aus Stuntshows, Puppenspiel und Konzerten endet erst am späten Abend. Der Eintritt kostet für Erwachsene 13 Euro, für Kinder 7 Euro. Wer sich mittelalterlich verkleidet, kommt für 10 Euro auf das Gelände. Parkplätze sind ausgeschildert. Weitere Informationen zum Siegfriedspektakel in Xanten sind hier verfügbar.

Vatertag an der Rheinuferpromenade Düsseldorf

Die Rheinuferpromenade in Düsseldorf ist an Himmelfahrt ab 12 Uhr Treffpunk für alle Papas und jene, die es noch werden wollen. Der Bollerwagen kann getrost zu Hause bleiben, die dortigen Gastronomen versorgen die großen Jungs mit deftigen Köstlichkeiten und frischem Bier - stilecht zum Selbstzapfen. Dazu gibt es den schönsten Ausblick der Stadt in echter Biergartenatmosphäre. Ein DJ sorgt für die größten Knaller-Hits zum Mitgrölen. Auf die Plätze, fertig, Prost!