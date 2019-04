Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Kubanische Rythmen und eine romantische Liebesgeschichte vereint die Show von „Soy de Cuba“ in der Philharmonie in Köln. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am Wochenende ist in NRW einiges los. Mit dem Marathon samt Live-Musik in Düsseldorf, dem Entenrennen auf der Eckumer Wiese und Ehrenfeld-Hopping in Köln ist für jeden etwas dabei. Zehn Tipps.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Live-Musik beim Marathon in Düsseldorf

Am Sonntagmorgen werden insgesamt rund 20.000 Läufer und etwa 50.000 Besucher beim Metro Marathon in Düsseldorf erwartet. Das Hauptfeld mit den Marathonläufern startet um 9.30 Uhr vom Joseph-Beuys-Ufer. Zielschluss ist um 15 Uhr. Rund um das Lauf-Event gibt es zahlreiche Auftritte von mehr als 50 Bands und Musikern. Unter dem Motto „Rock die Strecke“ treten unter anderem „Himmelmann“ mit rockig-folkigen Songs mit deutschen Texten auf, die „Boogie Dukes“ haben schon im Zakk, Schlösserzelt, Pitcher und The Tube alles von den 1950ern bis in die Neuzeit gerockt. Außerdem sind „Sound of Tree“, „Firlefanz“ und „Lords oft eh Wasteland“ zu hören. Mehr zum Thema Marathon finden Sie hier.

Lust der Täuschung in Aachen

Zum Thema „Von antiker Kunst bis zur Virtual Realtiv“ werden in der Ausstellung „Lust der Täuschung“ im Ludwig Forum in Aachen zahlreiche Werke ausgestellt. Sie führen vor Augen, wie schnell der Mensch zu täuschen ist – und das bereits seit der Antike. Wie Künstler versuchen, die Wahrnehmung der Menschen zu manipulieren, können sich Interessierte von 10 bis 17 Uhr für 10 Euro Eintritt anschauen. Mehr Infos gibt es hier.

Ehrenfeld-Hopping in Köln

Kölns Stadtteil Ehrenfeld will sich am Samstag ab 18 Uhr von seiner besten Seite zeigen: Mehr als 40 Clubs, Bars, Kulturspots, aber auch Boutiquen und Designer-Shops machen mit beim Ehrenfeld-Hopping. Die meisten Konzerte und Lesungen sind kostenlos. Weitere Infos finden gibt es hier.

Fashion Revolution Festival in Köln

In Andenken an mehr als 1100 Menschen, die vor sechs Jahren beim Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch gestorben sind, findet weltweit die Fashion Revolution Week statt.

Foto: Thomas Berns 29 Bilder Sehenswürdigkeiten in NRW - unsere Top 10.

In Köln gibt es am Wochenende in der Halle M7173, Marienstraße 71, ein Festival für faire Mode, das das Kleider-Tauschgeschäft „Kleiderei“ mit Fashion Revolution Deutschland organisiert. Unter anderem findet in Köln eine Fashion-Radtour statt. Weitere Informationen finden Sie hier.

Entenrennen auf der Eckumer Festwiese

Am Sonntag wird der Gillbach in Rommerskichen gelb: Hunderte von Quietscheenten werden beim Eckumer Entenrennen zu Wasser gelassen, um die schnellsten unter ihnen zu ermitteln. Wer teilnehmen möchte, kann vor Ort bis 13 Uhr eine Ente kaufen oder sich eine unter friedhelm-entenrennen@gmx.de reservieren lassen. Auch Zuschauer sind bei dem kuriosen Spektakel willkommen: Nach dem Rennen wartet wieder ein Spielfest auf die kleinen Besucher, bei dem es auch Speisen und Getränke auf der Eckumer Festwiese gibt. Los geht es um 14 Uhr an der Gillbachbrücke am Rosenweg in Rommerskirchen. Weitere Infos zum Rennen und Spielfest gibt es hier.

City Frühling in Grevenbroich

Grevenbroich wird der Frühling gefeiert: Am Samstag (10 bis 18 Uhr) und Sonntag (13 bis 18 Uhr) verwandelt sich die Innenstadt in eine Festmeile mit verkaufsoffenem Sonntag, Oldtimern und Bühnenprogramm. Auf der RWE-Bühne ertönt Blues und Rock’n’Roll. Dort spielen die Bands Fellows, Black Remains, Juke Joint Pimps und Rob & Paddy.Am Marktplatz werden für die ganze Familie Aktionen geboten. Beim Bungee-Run sollen sich Kinder, an einem Gummiseil befestigt, ein Hüpfburg-Wettrennen liefern. Auch Kinderkarussell, Spielmobil sowie Schmink- und Bastelangebote fehlen nicht.Die Karl-Oberbach-Straße verwandelt sich in eine Automeile: Dort können Besuchen die neuesten Modelle von fünf Autohäusern begutachten. Und am Sonntag etwa ab 14 Uhr rollen die ersten von 80 gepflegten Oldtimern, die bei der Rhein-Erft-Rallye auf eine 125 Kilometer lange Tour gegangen sind, im Ziel auf der Karl-Oberbach-Straße ein. Mehr Infos gibt es hier.

Puppentheater in Mönchengladbach

„Der kleine Prinz” von Antoine de Saint-Exupéry wird vom Theater Mönchengladbach als Puppentheater auf die Bühne gebracht. Von 11 bis 12 Uhr können sich Kinder ab sechs Jahren in der Geschichte verlieren. Das Stück dauert 55 Minuten. Tickets kosten 7 Euro. Weitere Informationen gibt es hier.

American Football in Mönchengladbach

Die American-Football-Saison in Mönchengladbach startet an der Bruchstraße 64: Das Senior Team MG Wolfpack spielt ab 15 Uhr. Daneben gibt es Musik, Cheerleader und BBQ. Einlass ab 13 Uhr, Erwachsene zahlen 3, Jugendliche ab 14 Jahren 1,50 Euro, alle Jüngeren haben freien Eintritt. Alles zum Thema American Football in Mönchengladbach gibt es hier.

Familienspaziergang in Oberhausen

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Auf zum Frühlingsspaziergang durch den Gehölzgarten Pipshorst in Oberhausen. Die Leiterin stellt dabei Groß und Klein Pflanzen und Tiere der Wälder in NRW vor. Darunter etwa die Blauglocke und den Mammutbaum. Der Spaziergang dauert zweieinhalb Stunden und findet im Rahmen des Programms „Natur erleben“ des Regionalverbandes Ruhr statt. Los geht es um 11 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Mehr Informationen gibt es hier.

Noch mehr Freizeit-Tipps für NRW gefällig?

(ham/skr/top)