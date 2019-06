Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs lange Wochenende in NRW

Ein Weinglas an der Rheinpromenade (Symbolbild). Foto: Bernd Nießen

Düsseldorf Ein Weinfest am Rhein genießen, im Wikinger Boot über den Kemnader See fahren oder bei der Weltmeisterschaft im Bobby-Car-Rennen zugucken - wir geben zehn Tipps für das lange Wochenende zu Fronleichnam.

Zum Weinfest an den Rhein in Köln

Bei lauen Temperaturen und Blick übers Wasser einen guten Tropfen Wein genießen - das kann man ab Mittwoch fünf Tage lang in Köln. Immer ab 16 Uhr öffnen dann Winzer aus Deutschland und Europa ihre Weinstände am Rheinauhafen. Essensstände bieten Snacks und Speisen, auch für Musik ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos zum Weinfest am Rhein gibt es hier.

Zur Bierbörse nach Mönchengladbach

Keine Lust auf Wein? Dann ab zur Bierbörse nach Mönchengladbach! Zwischen Donnerstag und Sonntag gibt es dort auf dem Geroplatz rund 350 Biersorten zu probieren. Neugierige wie Sammler kommen also gleichermaßen auf ihre Kosten. Die Veranstaltung ist kostenlos. Einen Überblick über die Bierbörse gibt es hier.

Sport Festival für Jugendliche in Duisburg

16 verschiedene Sportarten werden im Rahmen der Ruhr Games zwischen Donnerstag und Sonntag ausgetragen. Es gibt Turniere und Sportshows, wie etwa die Deutsche Meisterschaft im Klettern und die Europameisterschaft im Skateboard Street. Besuchern wird außerdem Live Musik, Street-Art, Virtual Reality und eine Liste von Workshops geboten. Den Zeitplan der Ruhr Games gibt es hier.

Internationale Hildener Jazztage in Hilden

Im QQTec in Hilden entführt der Ausnahmegitarrist Frank Wingold, Professor für Jazzgitarre an der Musikhochschule in Osnabrück, im Rahmen der Jazztage das Publikum mit seinem Trio um 19.30 Uhr am Freitag in eine musikalisch hochspannende, mehrdimensionale Parallelwelt. Eine Institution der Jazztage ist die Reihe „Blue Note Special“ im Blue Note. Ab 22.45 Uhr begegnen sich vier Jazzvirtuosen. Alle Informationen zu den Hildener Jazztagen gibt es hier.

Nachts allein im Zoo in Duisburg

Freitagnacht lädt der Zoo Duisburg Erwachsene zu einem Spaziergang zwischen den Gehegen ein. Bei der abendlichen Führung erfahren Besucher vieles über nachtaktive Tiere und können das Ereignis dann bei einem Gläschen Sekt ausklingen lassen. Weitere Infos zur Nachtsafari im Duisburger Zoo gibt es hier.

Romantische Musik unter Sternenhimmel in Bochum

The Beatles, Queen, Michael Jackson oder Eric Clapton - an diesem Abend bietet das Planetarium Bochum eine besonders romantische Sternstunde. Auf der gleichnamigen Veranstaltung unternehmen Erwachsene eine Reise durch Raum und Zeit bei Pop- und Rockballaden. Möglich wird der Flug durch das Universum Dank dem neuen Planetariumsbeamer, der die Sterne näher denn je ran holt. Tickets und Infos zum Planetarium Bochum gibt es hier.

Yoga Beach Festival in Düsseldorf

Sonnengruß, Meditation und Atemübungen - darum geht es am Sonntag am Unterbacher See in Düsseldorf. Am Strandbad Süd findet dort das Yoga Beach Festival statt. Zwischen 8 Uhr morgens und 7 Uhr abends gibt es Yoga-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene - aber auch Evens für Läufer. Tickets und Workshop-Übersicht des Yoga Beach Festivals gibt es hier.

Unterwegs mit Wikingern und Drachen am Kemnader See

Zusätzlich zum Mittelaltermarkt am Seeufer durchkreuzen zwei Wikingerschiffe den Kemnader See am Wochenende zu Fronleichnam. Besucher können an Bord gehen und wie die alten Wikinger durch den See fahren. An Land locken Marktstände, Barden und Gaukler mit Unterhaltung. Hier gibt es alle Infos zum Wikinger- und Mittelalterfest.

Big-Bobby-Car-Renntage auf Schloss Homburg

Auf einem Bobby-Car um die Wette flitzen? Das geht! Auf Schloss Homburg werden am Wochenende sogar Meisterschaftsläufe mit Weltranglistenwertung abgehalten. Aber keine Sorge, am Jedermann-Rennen für Erwachsene darf, wie der Name schon sagt, jeder teilnehmen. Das Schloss-Museum ist ebenfalls geöffnet. Die Veranstaltung startet am Samstag und geht bis Sonntagabend. Die Veranstaltung im Überblick.

Kindertheater in Düsseldorf

Der Räuber Hotzenplotz Großmutters Kaffeemühle wurde geklaut. Das war bestimmt der Räuber Hotzenplotz. Kasperl und Seppel machen sich auf die Suche nach dem Dieb. Sie wollen ihm eine Falle stellen, um die wertvolle Kaffeemühle zurückzubekommen. Allerdings werden sie stattdessen von Hotzenplotz gefangen genommen. Kasperl soll in der Räuberhöhle schuften und Seppel wird an den bösen Zauberer Petrosilius Zwackelmann verkauft. Ob das noch gut ausgeht? Es spielt das Trotz-alledem-Theater aus Bielefeld. Die Veranstaltung ist am Sonntag.