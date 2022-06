Festivals, Events und Ausstellungen in NRW : Acht Freizeit-Tipps fürs Wochenende

Am 25. Juni findet in 23 Städten im Ruhrgebiet die Extraschicht statt. Foto: Stefan Bueschken

Düsseldorf Am Wochenende ist in der Region mal wieder viel los. CSD in verschiedenen Städten, das Asphaltfestival in Düsseldorf oder Industrieromantik im Ruhrgebiet – wir haben den Überblick!