Konzerte, Neujahrsmarkt und Trödel Freizeit-Tipps fürs Wochenende in NRW

Düsseldorf · Das erste Januarwochenende bietet so einiges an Freizeitaktivitäten - so kommt erst gar kein Neujahrsblues auf! Was es alles zu erleben gibt.

06.01.2023, 13:47 Uhr

Sehenswürdigkeiten in NRW - unsere Top 10 39 Bilder Foto: Thomas Berns