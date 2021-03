Kostenpflichtiger Inhalt: Aktivitäten, Geocaching oder Autokino : Zehn Tipps fürs Osterwochenende in NRW

Ein hölzerner Osterhase steht auf einer Wiese (Archivfoto). Foto: dpa/Arno Burgi

Düsseldorf Die Einschränkungen in der Corona-Pandemie begleiten uns weiter - auch am Osterwochenende. Viele Veranstalter haben deshalb ein digitales Angebot eingeführt. An einigen Orten sind Besuche aber wieder mit Sonderregeln möglich. Wir geben Tipps für Aktivitäten.