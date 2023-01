Fibo, Gamescom und Co. Diese Messen finden 2023 in NRW statt

Vom 30. Juni bis zum 2. Juli geht es in Düsseldorf um das Thema Anime und Japan auf der „Dokomi“. Über 150 Aussteller präsentieren ihre neuesten Produkte, auf Bühnen bieten unter anderem Cosplayer ihre Shows an, zudem gibt es Turniere und Contests. Feste Eintrittspreise gibt es nicht, der Besucher kann selbst entscheiden, wie viel Geld er für sein Ticket ausgeben möchte. Die Messe ist am 30. Juni voraussichtlich von 13 bis 18 Uhr geöffnet, am 1. Juli von 10 bis 20 Uhr und am 2. Juli von 10 bis 18 Uhr. Besucher werden gebeten, kurz vor dem Beginn der Messe noch einmal nach den Öffnungszeiten zu schauen.