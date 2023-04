Parookaville, San Hejmo und Co. Festivalsaison in NRW steht in den Startlöchern

Eine Stadt, die nur zum Feiern erbaut wird, genau das ist das Konzept des PAROOKAVILLE Festivals (21. bis 23. Juli) auf dem Gelände des Airports Weeze bei Düsseldorf. Mit 225 000 feiernden Menschen ist es nicht nur das größte Festival in Deutschland, sondern kann auch im europäischen Vergleich mithalten. Mit mehr als 300 internationalen DJ-Acts, darunter Hardwell, Steve Aoki und Felix Jaehn, hat das PAROOKAVILLE das Who is Who der Dance- und Elektroszene geladen. Wer noch ein Ticket ergattern will, sollte lieber nicht mehr allzu lange zögern. Laut Veranstalter sind mit Stand Anfang April mehr als 90 Prozent der Tickets verkauft. Ein Tagesticket gibt es ab 99,00 Euro zu kaufen.