Gesetzliche Feiertage : An diesen Tagen haben Sie in NRW frei

Wir verraten, wann die gesetzlichen Feiertage und Schulferien in Nordrhein-Westfalen sind, wie sie entstanden sind und auf welche Tage die Feiertage 2022 fallen.

Wie viele gesetzliche Feiertage gibt es in NRW?

In Nordrhein-Westfalen gibt es pro Jahr elf gesetzliche Feiertage. Die Regelung zu den Feiertagen ist grundsätzlich Ländersache. Das teilt das Bundesinnenministerium mit. Es gibt allerdings eine Ausnahme, bei der es bei näherer Betrachtung indes völlig logisch und nachvollziehbar erscheint, dass er bundesweit gilt: der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Alle anderen Feiertage legen die Länder fest. Auch hier teilt das Bundesinnenministerium mit, dass wegen der Sonn- und Feiertagsregelung neun Feiertage als gesetzliche Feiertage festgelegt sind. Demzufolge sind deutschlandweit – und damit auch in Nordrhein-Westfalen – diese neun Tage gesetzliche Feiertage:

Wann ist der nächste Feiertag in NRW?

Das Jahr 2021 ist nun bald zu Ende, nur noch ein Monat ist davon übrig. Damit sind natürlich auch nicht mehr viele Feiertage übrig. Wobei für viele Menschen allerdings gerade im Dezember die wichtigsten Feiertage des Jahres liegen. Das Weihnachtsfest ist für Familien die Zeit im Jahr, in der möglichst alle Familienmitglieder frei haben sollten, um möglichst viel Zeit miteinander verbringen zu können. Der erste Feiertag im Dezember, und damit Stand Ende November auch der nächste, ist in Nordrhein-Westfalen der Weihnachtstag am 25. Dezember. Der erste Weihnachtsfeiertag fällt in diesem Jahr auf einen Samstag – aus Arbeitnehmersicht liegt Weihnachten, und damit auch Silvester, damit ungünstig, denn die Feiertage sind an Wochenenden. Im günstigsten Fall würde Heiligabend an einem Sonntag liegen, da dann für eine Woche Urlaub nur drei Tage Urlaub genommen werden müssten. In den allermeisten Betrieben, Firmen und Unternehmen müssen für Heiligabend und für den Silvestertag jeweils ein halber Urlaubstag genommen werden. Nach dem Weihnachtstag ist im Dezember noch ein weiterer Feiertage – der zweite Weihnachtsfeiertag am 26. Dezember, in diesem Jahr ein Sonntag.