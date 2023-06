Ausstellungen, Konzerte, Partys Das sind die Veranstaltungen an diesem Wochenende in NRW

Schon seit dem 13. Mai steht das Globe-Theater in Neuss wieder ganz im Zeichen William Shakespeares. Im Fokus steht dabei wie immer die Auseinandersetzung mit dem Werk des englischen Dramatikers und die fortlaufende Aktualität seiner Themen. 18 Companies aus Deutschland, Großbritannien, Tschechien, der Türkei, dem Libanon und dem Kosovo präsentieren in 20 Produktionen ihre Ansätze. Am letzten Festivalwochenende stehen „The Handlebards“ auf der Bühne des Globe und spielen „Much Ado About Nothing“ (Viel Lärm um nichts). Am Samstag steigt danach die große Abschlussparty.

Wann? 9. Juni um 20 Uhr, 10. Juni um 18 Uhr

Wo? Globe Theater, Am Rennbahnpark 1, Neuss

Eintritt? Eintrittspreise variieren je nach Veranstaltung und Sitzplatzkategorie

