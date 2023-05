Street Food, Konzerte, Partys Das sind die Veranstaltungen an diesem Wochenende in NRW

Das ganze Wochenende steht in diesen beiden Städten ganz im Zeichen des lukullischen Hochgenusses. Auf dem Laurentiusplatz in Wuppertal und dem Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen versammeln sich Food-Fans und Kulinarik-Liebhaberinnen, um Gerichte aus der ganzen Welt zu verkosten. Show-Cooking, vegane und vegetarische Stände - es gibt (fast) nichts, was es nicht gibt. Und auch der musikalische Teil wird sehr ernst genommen - in beiden Städten stehen an allen Tagen lokale Bands jeglichen Stiles auf den Bühnen. Also - eat, dance and enjoy!

Wann? 20. und 21. Mai, jeweils ab 12 Uhr

Wo? Laurentiusplatz in Wuppertal und Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen

Eintritt? Frei

Alle Infos gibt es hier