Veranstaltungen in der Region Flohmärkte, Festivals und Partys – das gibt es diesem Wochenende in NRW zu erleben

Taylor Swift und Harry Styles – zwei Mega-Stars auf einer Party. Leider nicht in Person, dennoch können Fans bei dieser Party in Dortmund die ganze Nacht zu ihren Songs feiern. Es heißt Mitsingen und Tanzen zu über 100 Liedern der beiden, die sonst nicht unbedingt in Clubs gespielt werden. Eine Huldigung an zwei Ikonen!

Wann? 17. Juni, 23 Uhr

Wo? FZW, Ritterstraße 20, 44137 Dortmund

Eintritt? 14 Euro

