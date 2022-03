Pferdemesse in Essen : „Equitana“ startet mit deutlich weniger Ausstellern

Pferdemesse in Essen

Essen Die Pferdemesse „Equitana“ startet nach einer Corona-Zwangspause 2021 in diesem Jahr mit einem deutlich verkleinerten Angebot. Erwartet werden rund 80.000 Besucher.

Statt 750 Ausstellern im Jahr 2019 hätten sich 450 angemeldet, sagte der Vorstandschef der Veranstalterfirma RX Austria und Germany, Benedikt Binder-Krieglstein, am Freitag in Essen . Erwartet würden vom 7. bis zum 13. April knapp 80.000 Besucher, 2019 waren es 150.000.

Mit ihrem Mix aus Spitzensport, Show, Reitvorführungen und Produktangeboten spreche die Veranstaltung in acht Essener Messehallen ein breites Publikum an - „vom Pferdemädchen bis zum Investor einer großen Reitanlage“, sagte die langjährige Organisatorin, Christiana Uetz. 90 Prozent der Besucher seien selbst Reiterinnen oder Reiter, drei Viertel besäßen auch ein Pferd.

Die Wertschöpfung der Veranstaltung sei erheblich, sagte Binder-Krieglstein. Sie liege bei geschätzten 50 Millionen Euro in der Equitana-Woche in Essen. Dennoch rechne er wegen der coronabedingten Einschränkungen nicht mit Gewinnen, eher mit einer „schwarzen Null“, sagte er.

Großveranstaltung in Neuss

Großveranstaltung in Neuss : Drei Tage dreht sich bei Equitana Open Air alles um Reitsport

Tausende Besucher am ersten Tag

Tausende Besucher am ersten Tag : Equitana Open Air zieht die Massen nach Neuss

Zu der in Nicht-Corona-Jahren weltgrößten Pferdemesse werden Ställe und Reitanlagen für rund 700 Pferde aufgebaut. Zu den Teilnehmern zählen Spitzensportler wie die Olympiasiegerin Ingrid Klimke. Hervorragend ausgebildete Pferde können sechsstellige Summen, in besonderen Fällen auch Kaufpreise in Millionenhöhe erzielen.