Kaltfront aus Westen Es wird kalt in NRW – Frost im Bergland möglich

Eine Kaltfront aus Westen hat in Nordrhein-Westfalen für eine deutliche Abkühlung gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in der Nacht zum Sonntag mit einem Temperaturrückgang auf 7 bis 2 Grad. Im Bergland könne es demnach in Bodennähe auch Frost geben. Am Sonntag gibt es laut DWD bei maximal 13 Grad (im Bergland maximal 8 Grad) einen Mix aus Sonne und Wolken mit vereinzelten Regenschauern.