Düsselland und FunDomio : „Pop-up-Freizeitparks“ in Düsseldorf und Dortmund

Düsseldorf/Dortmund Karussell-Kick trotz Corona-Krise? Zwei temporäre Freizeitparks in Dortmund und Düsseldorf machen es möglich auch ohne Crange und Rheinkirmes. Der Aufbau der Fahrgeschäfte ist angelaufen - der Ticketverkauf auch. Die Konditionen sind jeweils ganz andere.

In Dortmund und Düsseldorf entstehen derzeit jeweils große temporäre Freizeitparks auf dem Messegelände. Sowohl in der westfälischen als auch der rheinischen Metropole wollen die Schausteller mit dem Konzept zum Start der Sommerferien ihre herben Verluste durch den Wegfall großer Jahrmärkte in der Corona-Krise ein wenig ausgleichen. In beiden Städten läuft der Aufbau der großen Fahrgeschäfte bereits auf Hochtouren. Anders als bei großen Volksfesten wie der Düsseldorfer Rheinkirmes oder der Cranger Kirmes in Herne, die wegen der Ansteckungsgefahr abgesagt wurden, darf man nur mit Ticket auf das Gelände. So sollen die Besucherströme gelenkt und klein gehalten werden.