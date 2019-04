Freizeittipps für Düsseldorf : Fürs Wochenende ist Picknickwetter angesagt

Ganz so heiß wie im April 2011 wird es in dieses Wochenende nicht werden. Trotzdem lohnt sich ein Picknick am Rheinstrand. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Null Prozent Regenwahrscheinlichkeit, 16 bis 18 Grad – und die Sonne soll sich zeigen. Zeit, um Düsseldorfs viele Grünanlagen für ein Festmahl im Freien zu nutzen. Wir sagen, wo es sich gut schmausen lässt – und geben kulinarische Tipps.

Essen, das im Gehen verzehrt wird, hat bekanntlich keine Kalorien. Oder jedenfalls wäre es schön, wenn es so wäre. Was wirklich mal jemand untersuchen sollte: ob Essen, das in schöner Umgebung mit netten Menschen verzehrt wird, uns besser schmeckt, leichter verdaut oder sogar effektiver vom Körper verwertet wird. Das würde dann unbedingt für ein Picknick am nächsten schönen Frühlingstag sprechen. Aber wer braucht dafür noch einen Grund?