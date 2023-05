Fotos Die schönsten Open-Air-Locations in NRW

Open-Air-Kinos in der Region

Blockbuster, Klassiker und Indie-Filme - unter freiem Himmel kommen Kino-Fans im Sommer voll auf ihre Kosten. Ende Juni starten die ersten Freiluftkinos in die Saison: am 29.06. geht es im Dortmunder Westfalenpark los, genau wie im Brauhof in Bochum. In Krefeld zeigt das SKK Open-Air-Kino „Arielle“ und „Mission Impossible“. Auch in Köln, Düsseldorf und Duisburg werden die Leinwände hochgefahren.