Aktivitäten in NRW Diese Dinge kann man an Feiertagen unternehmen

Im Mai stehen viele Feiertage bevor: Vom Tag der Arbeit bis hin zu Pfingsten. Falls Sie noch keine Idee haben, was sie an diesen Tagen unternehmen könnten, haben wir hier eine Übersicht an Aktivitäten in NRW für Sie.

29.04.2024 , 13:05 Uhr

8 Bilder Die besten Ausflugsziele in NRW an Pfingsten 8 Bilder Foto: Pixabay/gastro-check24

(esch)