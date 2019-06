Kostenpflichtiger Inhalt: Surfer-Attraktion in Langenfeld : Wie ich lernte, die perfekte Welle zu reiten

Selbstversuch auf der Surf-Anlage in Langenfeld. Foto: Matzerath. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Im rheinischen Langenfeld können Surfer neuerdings auf der weltweit ersten stehende Welle in einem See reiten. Die Szene ist begeistert. Aber ist das auch was für Anfänger? Ein Selbstversuch.