Festivals, Herbstmärkte, Musik : Zehn Tipps fürs Wochenende in NRW

Beim Schlossherbst auf Schloss Dyck gibt es Kürbisse, Herbstblumen und Gartenaccessoires. Foto: Georg Salzburg (salz)

Düsseldorf In vielen Städten in NRW sind wieder Veranstaltungen möglich – meist unter Einhaltung der 3G-Regel. Am kommenden Wochenende können Sie sich auf viele verschiedene Festivals, Trödelmärkte und weitere Veranstaltungen freuen.